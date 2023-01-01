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WTA
01 января 2023, 12:59 | Обновлено 01 января 2023, 13:00
1287
5

СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»

Теннисистка из рб недовольна

01 января 2023, 12:59 | Обновлено 01 января 2023, 13:00
1287
5
СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Теннисистка Арина Соболенко негативно отнеслась к прошлогоднему решению Уимблдона не допустить к участию игроков из рф и рб, а также не понимает, почему они должны говорить о войне.

«Это действительно ужасно, потому что никто не поддерживает войну – никто. Проблема в том, что мы должны об этом говорить громко, но почему мы должны кричать об этом на каждом углу? Это нисколько не поможет. У нас нет никакого контроля над этой ситуацией.

Я очень разочарована тем, что спорт оказался как-то связан с политикой. Мы просто спортсмены, занимающиеся своим видом спорта. Вот и все. Мы не занимаемся политикой. Если бы каждый из нас мог что-то сделать, мы бы это сделали, но у нас нет никакого контроля.

Они запретили нам участвовать в Уимблдоне, и что это изменило? Ничего, но они продолжают это делать, и это самая печальная часть этой ситуации. Я очень надеюсь, что сыграю там в 2023 году, только из-за зрителей, чтобы почувствовать эту атмосферу. Но если они собираются снова нас забанить, то мне абсолютно безразлично решение Уимблдона. Единственное, по чему я буду скучать, это по зрителям», – сказала Соболенко.

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Арина Соболенко Australian Open 2023 Уимблдон-2022
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 5
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udman1111
Тому що з території твоєї країни полізла орда орків на іншу країну, абсолютно безневинну. Тому що з території твоєї країни майже кожного для злітають літаки та "мопеди" які вбивають ні в чому не повинних людей, дітей маленьких вбивають св.лота ти така. А ви нічого не можете зробити??? Це ваша країна і так само ваша відповідальність, а не лише вашого картопляного жука. Чого ж вони такі тупі Боже???
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+4
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introvert
Будеш сумувати лише за глядачами, правда? Зате глядачі точно не будуть сумувати за тобою, "внєполітічная" майстриня матів.
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+2
Andre Chil
Та, і нам насрати на тебе, і тобі подібних "не кричащих"
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+1
Alexsander Sichkarenko
Скажи перед Вімблдоном що задонатиш 50% призових на ЗСУ і за тебе будуть вболівати мільйони 
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+1
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