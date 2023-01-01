СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»

Теннисистка Арина Соболенко негативно отнеслась к прошлогоднему решению Уимблдона не допустить к участию игроков из рф и рб, а также не понимает, почему они должны говорить о войне.



«Это действительно ужасно, потому что никто не поддерживает войну – никто. Проблема в том, что мы должны об этом говорить громко, но почему мы должны кричать об этом на каждом углу? Это нисколько не поможет. У нас нет никакого контроля над этой ситуацией.



Я очень разочарована тем, что спорт оказался как-то связан с политикой. Мы просто спортсмены, занимающиеся своим видом спорта. Вот и все. Мы не занимаемся политикой. Если бы каждый из нас мог что-то сделать, мы бы это сделали, но у нас нет никакого контроля.



Они запретили нам участвовать в Уимблдоне, и что это изменило? Ничего, но они продолжают это делать, и это самая печальная часть этой ситуации. Я очень надеюсь, что сыграю там в 2023 году, только из-за зрителей, чтобы почувствовать эту атмосферу. Но если они собираются снова нас забанить, то мне абсолютно безразлично решение Уимблдона. Единственное, по чему я буду скучать, это по зрителям», – сказала Соболенко.