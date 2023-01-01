Марта Костюк – Джейми Форлис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 января украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) начнет выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Аделаиде.



В поединке первого раунда основі украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с обладательницей wild card Джейми Форлис из Австралии (№162 WTA). Поединок состоится четвертым запуском после матча Руне – Нисиока. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Елены Рыбакиной (№21 WTA) или Даниэль Коллинс (№14 WTA).



Ангелина Калинина проведет свой матч этой стадии во вторник.

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