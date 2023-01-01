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WTA
01 января 2023, 12:40 | Обновлено 01 января 2023, 12:47
457
0

Марта Костюк – Джейми Форлис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Аделаиде

01 января 2023, 12:40 | Обновлено 01 января 2023, 12:47
457
0
Марта Костюк – Джейми Форлис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

2 января украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) начнет выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Аделаиде.

В поединке первого раунда основі украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с обладательницей wild card Джейми Форлис из Австралии (№162 WTA). Поединок состоится четвертым запуском после матча Руне – Нисиока. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Елены Рыбакиной (№21 WTA) или Даниэль Коллинс (№14 WTA).

Ангелина Калинина проведет свой матч этой стадии во вторник.

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Источник Sport.ua
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