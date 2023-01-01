Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить

Бывший футболист «Динамо» Тибериу Гиоане, который в стане киевлян сыграл как против Роналдо, так и против Криштиану Роналду, рассказал, что считает бразильца игроком более высокого уровня.

«Вот он забивает нам гол [Гиоане комментирует фотографию с того матча]! Ха, ха, ха! Он обвел меня и забил нам гол, но это не стыдно. Он обыгрывал меня в том матче три или четыре раза, и я ни разу даже не сфолил на нем! У него был свой знаменитый финт, который никто так и не разгадал».

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«Знаю, что все защитники были в таком же положении, как и я. Не было стыдно! Этот матч был сыгран в 2004 году. Он был классным футболистом, я думаю, что он был круче Криштиану Роналду», - отметил румынский экс-футболист.

Напомним, Тибериу Гиоане выступал за «Динамо» с 2001 по 2011 годы.