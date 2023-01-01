ATP01 января 2023, 10:43 |
47
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Крутых стартовал с победы в новом сезоне, Овчаренко проиграл
Украинские теннисисты сыграли матчи квалификации на челленджерах
01 января 2023, 10:43 |
47
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Украинские теннисисты Алексей Крутых и Александр Овчаренко провели первые матчи в новом сезоне.
Крутых выиграл полуфинал отбора на челленджере в Австралии.
Овчаренко на аналогичной стадии проиграл на турнире в Таиланде.
Канберра. Первый круг квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Гаштан Элиаш (Португалия) – 6:4, 7:6(4)
Нонтхабури. Первый круг квалификации
Александр Овчаренко (Украина) – Нам Джи Сон (Корея) – 1:6, 3:6
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