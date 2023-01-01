Крутых стартовал с победы в новом сезоне, Овчаренко проиграл

Украинские теннисисты Алексей Крутых и Александр Овчаренко провели первые матчи в новом сезоне.



Крутых выиграл полуфинал отбора на челленджере в Австралии.



Овчаренко на аналогичной стадии проиграл на турнире в Таиланде.



Канберра. Первый круг квалификации

Алексей Крутых (Украина) – Гаштан Элиаш (Португалия) – 6:4, 7:6(4)



Нонтхабури. Первый круг квалификации

Александр Овчаренко (Украина) – Нам Джи Сон (Корея) – 1:6, 3:6