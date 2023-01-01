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  4. Крутых стартовал с победы в новом сезоне, Овчаренко проиграл
ATP
01 января 2023, 10:43 |
47
0

Крутых стартовал с победы в новом сезоне, Овчаренко проиграл

Украинские теннисисты сыграли матчи квалификации на челленджерах

01 января 2023, 10:43 |
47
0
Крутых стартовал с победы в новом сезоне, Овчаренко проиграл
ATP. Алексей Крутых

Украинские теннисисты Алексей Крутых и Александр Овчаренко провели первые матчи в новом сезоне.

Крутых выиграл полуфинал отбора на челленджере в Австралии.

Овчаренко на аналогичной стадии проиграл на турнире в Таиланде.

Канберра. Первый круг квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Гаштан Элиаш (Португалия) – 6:4, 7:6(4)

Нонтхабури. Первый круг квалификации
Александр Овчаренко (Украина) – Нам Джи Сон (Корея) – 1:6, 3:6

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Алексей Крутых Александр Овчаренко Гаштан Элиаш Нам Джи Сон ATP Канберра ATP Нонтхабури
Источник Sport.ua
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