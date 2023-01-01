СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
Сергей Стаховский шокирован очередной выходкой скандального боксера
Бывший теннисист Сергей Стаховский резко отреагировал на скандальный пост в инстаграме экс-чемпиона мира по боксу в трех дивизионах Василия Ломаченко.
«Какое счастье, что у меня есть оружие, и не надо боксировать с этим дебилом. Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил», – написал под видео Стаховский.
Отметим, что боксер опубликовал видео проповеди архиерея УПЦ московского патриархата, утверждающего, что украинское государство начало войну против бога, против церкви Господней и против украинского народа.
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