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01 января 2023, 09:12 |
419
1

СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»

Сергей Стаховский шокирован очередной выходкой скандального боксера

01 января 2023, 09:12 |
419
1
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Бывший теннисист Сергей Стаховский резко отреагировал на скандальный пост в инстаграме экс-чемпиона мира по боксу в трех дивизионах Василия Ломаченко.

«Какое счастье, что у меня есть оружие, и не надо боксировать с этим дебилом. Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил», – написал под видео Стаховский.

Отметим, что боксер опубликовал видео проповеди архиерея УПЦ московского патриархата, утверждающего, что украинское государство начало войну против бога, против церкви Господней и против украинского народа.

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Источник Instagram
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marko2020
Давайте просто всі разом задонатимо на кулю для Васі - хай вже пиздує до свого Бога і перестане смердіти тут
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