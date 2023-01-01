Костюк / Шериф – Кудерметова / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Аделаиде
1 января украинская теннисистка Марта Костюк стартует в парном разряде турнира WTA 500 в Аделаиде.
В дуэте с Майяр Шериф из Египта украинка сразится против пары Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова.
Начало встречи в 08:35 по Киеву.
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