Костюк / Шериф – Кудерметова / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 января украинская теннисистка Марта Костюк стартует в парном разряде турнира WTA 500 в Аделаиде.

В дуэте с Майяр Шериф из Египта украинка сразится против пары Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова.

Начало встречи в 08:35 по Киеву.

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