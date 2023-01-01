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WTA
01 января 2023, 08:35 | Обновлено 01 января 2023, 08:38
332
0

Костюк / Шериф – Кудерметова / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Аделаиде

01 января 2023, 08:35 | Обновлено 01 января 2023, 08:38
332
0
Костюк / Шериф – Кудерметова / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

1 января украинская теннисистка Марта Костюк стартует в парном разряде турнира WTA 500 в Аделаиде.

В дуэте с Майяр Шериф из Египта украинка сразится против пары Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова.

Начало встречи в 08:35 по Киеву.

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Марта Костюк WTA Аделаида Майяр Шериф Вероника Кудерметова Людмила Самсонова смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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