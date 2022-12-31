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  4. Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
31 декабря 2022, 20:40 |
293
0

Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации в Аделаиде

31 декабря 2022, 20:40 |
293
0
Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

1 января украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.

В финале отбора украинка сразится против Майяр Шериф (№52 WTA) из Египта. Поединок состоится третьим запуском после матча Роджерс – Бюрель. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Ранее девушки играли между собой дважды, счет равный.

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Источник Sport.ua
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