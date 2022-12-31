Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации в Аделаиде
1 января украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.
В финале отбора украинка сразится против Майяр Шериф (№52 WTA) из Египта. Поединок состоится третьим запуском после матча Роджерс – Бюрель. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
Ранее девушки играли между собой дважды, счет равный.
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