Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 января украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.

В финале отбора украинка сразится против Майяр Шериф (№52 WTA) из Египта. Поединок состоится третьим запуском после матча Роджерс – Бюрель. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Ранее девушки играли между собой дважды, счет равный.

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