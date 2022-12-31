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WTA
31 декабря 2022, 20:20 | Обновлено 31 декабря 2022, 20:37
300
0

Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации в Аделаиде

31 декабря 2022, 20:20 | Обновлено 31 декабря 2022, 20:37
300
0
Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Ангелина Калинина

1 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.

В финале отбора первая сеяная украинка сразится против Анны Бондар из Венгрии (№77 WTA). Поединок состоится третьим запуском после матча Синякова – Лю. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

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Источник Sport.ua
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