Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.



В финале отбора первая сеяная украинка сразится против Анны Бондар из Венгрии (№77 WTA). Поединок состоится третьим запуском после матча Синякова – Лю. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.



Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

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