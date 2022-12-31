Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации в Аделаиде
1 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.
В финале отбора первая сеяная украинка сразится против Анны Бондар из Венгрии (№77 WTA). Поединок состоится третьим запуском после матча Синякова – Лю. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
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