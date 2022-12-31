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Украина. Премьер лига
31 декабря 2022, 15:29 | Обновлено 31 декабря 2022, 15:30
76
1

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо должно все исправить в 2023 году»

Хавбек «Динамо» подвел итоги года

31 декабря 2022, 15:29 | Обновлено 31 декабря 2022, 15:30
76
1
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо должно все исправить в 2023 году»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Атакующий полузащитник «Динамо» Киев Виталий Буяльский был признан лучшим игроком года в клубе. Он подвел итоги года для себя и для команды:

– Виталий, поздравляем с титулом Лучшего игрока года!
– Честно говоря, я не ожидал такого и даже не думал об этом. Для меня всегда на первом месте стоят успехи команды, а не свои личные. С точки зрения личной статистики год выдался успешным, но командные результаты не позволяют назвать его хорошим. Впрочем, у нас еще есть возможность все исправить и побороться за чемпионство.

– Ты являешься лучшим бомбардиром команды, забил много решающим мячей. Какой гол тебе самому понравился или запомнился больше всего?
– Однозначно это гол в ворота «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов. Он стал результатом командных взаимодействий, позволил нашей команде одержать важную победу и в итоге мы прошли в следующий раунд квалификации.

– Этот год был не самым успешным в новейшей истории клуба. Война и ее последствия для команды, постоянные переезды сильно сказались на игре и результатах?
– Я не люблю жаловаться и искать оправдания. Команда должна все исправить в 2023-м году. Нам не на что сетовать – мы должны быть рады, что благодаря нашим военным имеем возможность заниматься своей профессиональной деятельностью, играть в футбол.

– Даже в отпуске ты не расстаешься с мячом, правда, с футзальным, сыграв за одну из команд в турнире среди подразделений Десантно-штурмовых войск. Расскажи об этом опыте.
– На этом турнире играли мои знакомые, друзья, и меня попросили принять участие. Это был только один матч, я сыграл за команду десантников. Мы победили, но, как вы сами понимаете, в этом случае главным был совсем не результат.

– Какие впечатления остались от этой игры и турнира?
– Ребята очень хорошо готовы физически, так как тренируются каждый день. А последнее время они еще и в самых горячих точках защищают нашу страну, за что им огромное спасибо. Каждому украинскому солдату, офицеру, медику и волонтеру – огромнейшее спасибо за то, что вы делаете. Без таких людей-титанов наша страна не выстояла бы.

– Чего пожелаешь болельщикам «Динамо» в новом году?
– Хочу пожелать, прежде всего, мирного неба нам всем после победы Украины в этой страшной войне. А каждому лично крепкого здоровья и счастья! Всё будет Украина!

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Виталий Буяльский Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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