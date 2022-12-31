Аделаида. Три украинки сыграют в парном разряда
Сестры Киченок и Марта Костюк сыграют в Аделаиде
Три украинки сыграют в парном разряде хардового турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде, который пройдет с 1 по 8 января.
Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии посеяны на турнире под вторым номером. Они вступят в борьбу во втором раунде.
Марта Костюк вместе с египтянкой Маяр Шериф в первом раунде сыграют с дуэтом Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова.
Надежда Киченок сыграет в паре с бельгийкой Кимберли Циммерман. Они в первом раунде сыграют с китайско-немецким дуэтом Хань/Хайзен.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец все же переберется в Саудовскую Аравию
С 29 декабря по 8 января на австралийских кортах пройдет командный турнир