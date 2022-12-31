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WTA
31 декабря 2022, 13:42 | Обновлено 31 декабря 2022, 13:43
178
0

Аделаида. Три украинки сыграют в парном разряда

Сестры Киченок и Марта Костюк сыграют в Аделаиде

31 декабря 2022, 13:42 | Обновлено 31 декабря 2022, 13:43
178
0
Аделаида. Три украинки сыграют в парном разряда
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Три украинки сыграют в парном разряде хардового турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде, который пройдет с 1 по 8 января.

Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии посеяны на турнире под вторым номером. Они вступят в борьбу во втором раунде.

Марта Костюк вместе с египтянкой Маяр Шериф в первом раунде сыграют с дуэтом Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова.

Надежда Киченок сыграет в паре с бельгийкой Кимберли Циммерман. Они в первом раунде сыграют с китайско-немецким дуэтом Хань/Хайзен.

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WTA Аделаида Марта Костюк Людмила Киченок Надежда Киченок Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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