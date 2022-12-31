Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хотим выиграть Кубок Испании»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Испании против «Касереньо» – команды из пятого дивизиона.

«Следующий матч у нас состоится в рамках Кубка Испании. В этом сезоне мы хотим выиграть этот турнир. Эден Азар? Думаю, он примет участие в следующей игре», сказал Анчелотти.

Напомним, в последний раз «сливочные» выигрывали Кубок Испании в 2014 году. Тогда команда Карло Анчелотти обыграла в решающем матче каталонскую «Барселону».