Цихмейструк, Романчук, Старгородський вшанували память легенд

У Буча пройшов традиційний, 23-й за ліком, турнір з міні-футболу пам’яті видатних вітчизняних футболістів, Заслужених майстрів спорту Віктора Колотова, Євгена Рудакова та Володимира Трошкіна.

Перемогу в престижному змаганні здобули столичні армійці, без поразок пройшовши турнірний шлях та здобувши впевнену перемогу над суперниками. На другому місці фінішував луцький «Ветеран-Лучеськ», на третьому – чернігівська «Кудрівка-Veterans».

Дуже символічно, що турнір в цьому році змінив локацію та проводиться в Бучі. Незламному та нескореному Місті-герої, який пережив жахливі місяці окупації, але вистояв. Це стосується і палацу Академії спорту, частково зруйнованому, але зараз, завдяки турботі місцевої влади відновленому. За що особлива подяка міському голові Бучі Анатолію Федоруку та начальнику відділу молоді та спорту Наталії Додатко.

Футбольний турнір проводиться під час війни та мав статус благодійного. Всі виручені кошти були спрямовані на допомогу Збройним силам України. Організатором традиційно виступає Асоціація ветеранів футболу України, за підтримки генеральних партнерів –провідного виробника хліба та хлібобулочних виробів в Україні ТОВ «Агробізнес» та Благодійного фонду родини Собуцьких.

У цьому році взяти участь у змаганні були запрошені п’ять ветеранських колективів (проводяться серед ветеранів 40+ років, тобто гравці 1982 року народження та старші). Також дозволяється включення до заявки не більше двох гравців у віці 35+ років (1987 року народження та старші). Це: ФК «Кудрівка-Veterans» (Чернігівська обл.), Динамо Family, ФК ЦСКА (Київ), ФК «Пирятин-Полтавщина» та ФК «Ветеран-Лучеськ». Команди зіграли одна з одною по колу, визначивши таким чином найсильнішого.

Саме в останньому турі змагання визначились переможець та призери. ЦСКА, зібравши дуже потужний за іменами склад – Едуард Цихмейструк, Олександр Романчук, Артем Старгородський, Дмитро Коренєв, Роман Пахолюк, Дмитро Семчук, Роман Нестеренко, Володимир Крохмаль та інші – потужно виглядав у кожній грі, в підсумку здобувши три перемоги та нічию. Цього армійцям вистачило, аби фінішувати на першій сходинці! Дуже символічно, що під час війни саме колишні гравці з клубу Міністерства оборони України показали найкращі якості та після п’ятирічної перерви повернули чемпіонське звання.

Варто відзначити і напружену боротьбу за друге-третє місця між «Кудрівка-Veterans», «Пирятин-Полтавщина» та «Ветеран-Лучеськ». Лише в останньому турі перемога дозволила лучанам обійти конкурентів та фінішувати другими. Файно виглядало і Динамо Family, сформоване з випускників школи київського «Динамо». Поразки не засмутили киян, а єдиному їхньому забитому м’ячу дружньо аплодували всі учасники та глядачі.

Історична довідка

В січні 2000 року пішов з життя знаменитий футболіст Віктор Колотов. У грудні цього ж року зусиллями АВФУ було організовано та проведений міні-футбольний турнір пам’яті півзахисника «Динамо» та збірної СРСР. У 2011 році не стало воротаря «Динамо» та збірної СРСР Євгена Рудакова, а в 2020 році помер ще один гравець «Динамо» та збірної СРСР, екс-президент АВФУ Володимир Трошкін. Від 2020 року турнір присвячений пам’яті легенд українського футболу – Заслужених майстрів спорту Віктора Колотова, Євгена Рудакова та Володимира Трошкіна.

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ

1 тур

ФК «Кудрівка-Veterans» – Динамо Family – 7:0

Голи: Павло Щедраков (3), Сергій Даценко (5), Олександр Северинець (15), Євген Валько (20, 22, 24), Євген Зенченко (21).

ФК ЦСКА (Київ) – ФК «Пирятин-Полтавщина» – 1:0

Гол: Артем Старгородський (6).

2 тур

Динамо Family – ФК «Ветеран-Лучеськ» – 0:4

Голи: Петро Шелест (5, 6), Андрій Сосовський (17), Андрій Главацький (20).

ФК «Пирятин-Полтавщина» – ФК «Кудрівка-Veterans» – 0:0

3 тур

Динамо Family – ФК ЦСКА (Київ) – 0:4

Голи: Олександр Романчук (5), Едуард Цихмейструк (16), Роман Пахолюк (18), Артем Старгородський (22).

ФК «Ветеран-Лучеськ» – ФК «Кудрівка-Veterans» – 1:1

Голи: Ігор Махнюк (17) – Андрій Сосовський (17, у власні ворота).

4 тур

«Пирятин-Полтавщина» – Динамо Family – 5:1

Голи: Олег Бузуглий (7), Заза Манія (13),Валентин Боднар (21), Денис Кіцаєв (2, 3, обидва – у власні ворота) – Сергій Коломієць (20).

ФК ЦСКА (Київ) – ФК «Ветеран-Лучеськ» – 1:1

Голи: Едуард Цихмейструк (7) – Ігор Махнюк (2).

5 тур

ФК «Кудрівка-Veterans» – ФК ЦСКА (Київ) – 1:2

Голи: Євген Валько (23) – Едуард Цихмейструк (6), Володимир Крохмаль (9).

ФК «Ветеран-Лучеськ» – ФК «Пирятин-Полтавщина» – 3:1

Голи: Ігор Махнюк (3), Сергій Чемерис (6), Петро Шелест (7) – Михайло Денисов (20).

Підсумкова таблиця:

№ В Н П М О

1 ФК ЦСКА 3 1 0 8:2 10

2 «Ветеран-Лучеськ» 2 2 0 9:3 8

3 «Кудрівка-Veterans» 1 2 1 9:3 5

4 «Пирятин-Полтавщина» 1 1 2 6:5 4

5 Динамо Family 0 0 4 1:20 0

У церемонії нагородження переможців та призерів взяли участь найкращий футболіст СРСР 1966 року, віцепрезидент АВФУ Андрій Біба, головний тренер «Епіцентра» та юнацької збірної України, віцепрезидент АВФУ Сергій Нагорняк, екс-воротар «Динамо», нині військовослужбовець ЗСУ Святослав Сирота та голова Бучанської міської федерації футболу Василь Олексюк.

Та не лише командам вручали призи. Засновник Динамо Family Сергій Коломієць передав президенту АВФУ Олегу Собуцькому клубну футболку з автографами всіх гравців. «Це дуже символічна футболка! Бо ми знаємо, що Олег Собуцький зараз на передовій захищає Україну, і при цьому знаходить час підтримувати футбол та проводити такі чудові змагання. Нехай ця футболка з побажаннями гравців від щирого серця підніме настрій у такий важкий час. А ми обов’язково зустрінемось після завершення війни та зіграємо ще не на одному з турнірів, які проводить Асоціація ветеранів», – відзначив Коломієць.

Приз найкращого гравця Різдвяного турніру пам’яті отримав гравець ЦСКА Артем Старгородський, а приз глядацьких симпатій організатор та гравець «Ветеран-Лучеськ» Василь Кохановський.

«В турнірі граюсь молоді футболісти, більшість з вас не пам’ятають, ким були Віктор Колотов, Євген Рудаков та Володимир Трошкін, – звернувся до присутніх Андрій Біба. – Це справжні діаманти київського «Динамо», володарі Суперкубка УЄФА. Я особисто знайшов Колотова в Казані та брав участь в його переході в «Динамо», і вважаю це одним із найбільших своїх досягнень. Такі гравці народжуються раз на сто років. І дуже добре, що ми їх пам’ятаємо та поважаємо, проводимо на їх честь змагання. Це добра справа, і я дякую всім командам, що в такий важкий час граєте в футбол і продовжуєте дивитися в майбутнє з оптимізмом. Україна і ми обов’язково переможемо!».

Святослав Сирота неодноразово в минулі роки брав участь в турнірі пам’яті своїх вчителів, а цього разу на матчі приїхав у військовій формі: «Кожен із нас по можливості допомагає рідній країні. Хтось зі зброєю в руках, хтось підтримує переселенців, відбудовує інфраструктуру, волонтерить. Це наш обов’язок – зберегти Україну для нащадків, зберегти нашу культуру, мову, ідентичність. Дякую Олегу Собуцькому, який знаходячись нині в славнозвісному та палаючому в вогні Бахмуті не лише боронить мир, а й знаходить можливість проводити футбольні турніри. Це неймовірно, і моя щира подяка за такі добрі справи. Для мене символічно, що турнір проводиться в Бучі. В спортивному палаці, який був частково зруйнованим, в якому мешкали орки, нині звучить український гімн і проводиться турнір в підтримку ЗСУ. Так буде і в інших містах України, ми обов’язково переможемо, а опісля зіграємо в улюблений футбол».

Під оплески присутніх Андрій Біба вручив капітану ЦСКА Едуарду Цихмейструку головний кубок змагань! 23-й традиційний різдвяний турнір завершився, а на згадку команди зробили спільне фото. І пообіцяли зустрітися за рік, вже в мирній Україні, звільненій від російської нечисті.

Історичний реєстр. Всі переможці турніру

2000 «Євробіс» (Київ)

2001 «Динамо» (Київ)

2002 «Інтеркас» (Київ)

2003 «Динамо» (Київ)

2004 «Динамо» (Київ)

2005 «Динамо» (Київ)

2006 «Інтеркас» (Київ)

2007 «Інтеркас» (Київ)

2008 «Динамо» (Київ)

2009 «Інтеркас» (Київ)

2010 «Динамо» (Київ)

2011 «Інтеркас» (Київ)

2012 «Динамо» (Київ)

2013 «Динамо» (Київ)

2014 «Динамо» (Київ)

2015 «Інтеркас» (Київ)

2016 ЦСКА (Київ)

2017 «Інтеркас» (Київ)

2018 «Пирятин»

2019 «Біла Церква»

2020 «Гостинний двір» (Вишневе)

2021 «Кудрівка-Veterans» (Ірпінь)

2022 ЦСКА (Київ)