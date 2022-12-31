Симоне ИНДЗАГИ: «Верю, что мы можем взять титул в этом сезоне Серии А»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил шансы своей команды на титул в этом сезоне чемпионата Италии.

«Я верю в победу, абсолютно. Это новый опыт для всех нас, учитывая паузу на ЧМ-2022.

«Наполи» в качестве лидера – это нечто невероятное, они воспользовались ошибками других команд, включая нас. Понятно, что в прошлом году таблица была плотнее, мы все были в пределах трех очков. Но я верю, что мы можем выиграть», - сказал Индзаги.

После 15 туров «Интер» занимает 5-е место с 30 очками в Серии А.