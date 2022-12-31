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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Верю, что мы можем взять титул в этом сезоне Серии А»
Италия
31 декабря 2022, 10:14 | Обновлено 31 декабря 2022, 10:22
341
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Верю, что мы можем взять титул в этом сезоне Серии А»

Наставник «Интера» – о задаче на сезон

31 декабря 2022, 10:14 | Обновлено 31 декабря 2022, 10:22
341
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Верю, что мы можем взять титул в этом сезоне Серии А»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил шансы своей команды на титул в этом сезоне чемпионата Италии.

«Я верю в победу, абсолютно. Это новый опыт для всех нас, учитывая паузу на ЧМ-2022.

«Наполи» в качестве лидера – это нечто невероятное, они воспользовались ошибками других команд, включая нас. Понятно, что в прошлом году таблица была плотнее, мы все были в пределах трех очков. Но я верю, что мы можем выиграть», - сказал Индзаги.

После 15 туров «Интер» занимает 5-е место с 30 очками в Серии А.

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Симоне Индзаги Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport Mediaset
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