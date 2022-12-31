Италия31 декабря 2022, 10:14 | Обновлено 31 декабря 2022, 10:22
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Симоне ИНДЗАГИ: «Верю, что мы можем взять титул в этом сезоне Серии А»
Наставник «Интера» – о задаче на сезон
31 декабря 2022, 10:14 | Обновлено 31 декабря 2022, 10:22
341
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил шансы своей команды на титул в этом сезоне чемпионата Италии.
«Я верю в победу, абсолютно. Это новый опыт для всех нас, учитывая паузу на ЧМ-2022.
«Наполи» в качестве лидера – это нечто невероятное, они воспользовались ошибками других команд, включая нас. Понятно, что в прошлом году таблица была плотнее, мы все были в пределах трех очков. Но я верю, что мы можем выиграть», - сказал Индзаги.
После 15 туров «Интер» занимает 5-е место с 30 очками в Серии А.
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