Англия31 декабря 2022, 01:05 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 декабря
Важные события во всех видах спорта
31 декабря 2022, 01:05 |
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В субботу, 31 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
14:30 Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
15:00 Барселона – Эспаньол
17:00 Борнмут – Кристал Пэлас
17:00 Манчестер Сити – Эвертон
17:00 Ньюкасл Юнайтед – Лидс
17:00 Фулхэм – Саутгемптон
17:15 Вильярреал – Валенсия
19:30 Брайтон – Арсенал
ТЕННИС
09:30 Хорватия – Аргентина
ХОККЕЙ
20:30 Чехия U20 – Германия U20
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