СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 декабря

В субботу, 31 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

14:30 Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед

4.32 – 3.80 – 1.92

15:00 Барселона – Эспаньол

1.22 – 7.40 – 15.00

17:00 Борнмут – Кристал Пэлас

3.05 – 3.34 – 2.58

17:00 Манчестер Сити – Эвертон

1.14 – 10.50 – 23.00

17:00 Ньюкасл Юнайтед – Лидс

1.47 – 5.00 – 7.30

17:00 Фулхэм – Саутгемптон

2.02 – 3.70 – 3.98

17:15 Вильярреал – Валенсия

1.98 – 3.42 – 4.54

19:30 Брайтон – Арсенал

3.64 – 3.72 – 2.11

ТЕННИС

09:30 Хорватия – Аргентина

1.09 – 7.60

ХОККЕЙ

20:30 Чехия U20 – Германия U20

1.24 – 6.80 – 8.50