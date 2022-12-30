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  4. Лидер атак Ювентуса пропустит три матча Серии А
Италия
30 декабря 2022, 19:58 |
161
0

Лидер атак Ювентуса пропустит три матча Серии А

У Душана Влаховича повреждение паха

30 декабря 2022, 19:58 |
161
0
Лидер атак Ювентуса пропустит три матча Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Основной форвард «Ювентуса» Душан Влахович пропустит ближайшие три матча команды в Серии А. Причина – травма паха. 22-летний серб не тренировался с «Ювентусом» после возвращения из Катара.

Таким образом, Влахович не поможет «Ювентусу» в матчах с «Кремонезе» (4 января), «Удинезе» (7 января) и «Наполи» (13 января).

В нынешнем сезоне на счету Влаховича 7 голов и 2 ассиста в 15 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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Душан Влахович Ювентус травма Серия A
Источник La Gazzetta dello Sport
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