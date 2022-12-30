Лидер атак Ювентуса пропустит три матча Серии А

Основной форвард «Ювентуса» Душан Влахович пропустит ближайшие три матча команды в Серии А. Причина – травма паха. 22-летний серб не тренировался с «Ювентусом» после возвращения из Катара.

Таким образом, Влахович не поможет «Ювентусу» в матчах с «Кремонезе» (4 января), «Удинезе» (7 января) и «Наполи» (13 января).

В нынешнем сезоне на счету Влаховича 7 голов и 2 ассиста в 15 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.