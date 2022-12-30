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Италия
30 декабря 2022, 19:11 | Обновлено 30 декабря 2022, 19:24
226
0

Чемпион рвется в бой. Мартинес вновь в расположении Интера

Аргентинский нападающий вернулся в клуб

30 декабря 2022, 19:11 | Обновлено 30 декабря 2022, 19:24
226
0
Чемпион рвется в бой. Мартинес вновь в расположении Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес возобновил тренировки в клубе. Произошло это через 12 дней после победы сборной Аргентины на чемпионате мира, который состоялся в Катаре.

Как известно, 25-летний Мартинес на мундиале в Катаре отыграл в шести встречах без результативных действий. Чемпионат мира он начал в статусе игрока стартового состава селесао, но затем проиграл конкуренцию Хулиану Альваресу. В финале Аргентина по серии пенальти обыграла Францию.

Напомним, «Интер» в турнирной таблице Серии А занимает 5 место с 30 очками. 4 января «нерадзурри» сыграют дома с «Наполи», который единолично лидирует в чемпионате Италии, имея 41 пункт.

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Лаутаро Мартинес Интер Милан сборная Аргентины по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник ФК Интер
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