Наставник ПСЖ: «Отсутствие Неймара и Месси – важный момент»

Главный тренер парижского «ПСЖ» Кристоф Галтье в преддверии матча 17-го тура чемпионата Франции с «Лансом» дал оценку тому факту, что игру пропустят Неймар и Лионель Месси. Аргентинец, как известно, еще отдыхает после чемпионата мира, а Неймар дисквалифицирован.

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«Отсутствие Неймара и Лионеля Месси – важный момент. Мы знаем об их роли для команды, наше атакующее трио высокого уровня. Мы работали над тем, чтобы получить наилучшую опцию в атаке. У меня есть представление о том, что я захочу видеть от своего состава», – признался Галтье.

«ПСЖ» лидирует в таблице чемпионата Франции, имея 44 очка. «Ланс» идет вторым с 37 пунктами. В очном споре команды выяснят отношения в воскресенье, 1 января, начало игры – в 21:45 по Киеву.