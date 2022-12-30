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Франция
30 декабря 2022, 18:39 | Обновлено 30 декабря 2022, 18:47
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Наставник ПСЖ: «Отсутствие Неймара и Месси – важный момент»

Кристоф Галтье – о настрое команды на ближайшую игру

30 декабря 2022, 18:39 | Обновлено 30 декабря 2022, 18:47
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Наставник ПСЖ: «Отсутствие Неймара и Месси – важный момент»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси (слева) и Неймар

Главный тренер парижского «ПСЖ» Кристоф Галтье в преддверии матча 17-го тура чемпионата Франции с «Лансом» дал оценку тому факту, что игру пропустят Неймар и Лионель Месси. Аргентинец, как известно, еще отдыхает после чемпионата мира, а Неймар дисквалифицирован.

«Отсутствие Неймара и Лионеля Месси – важный момент. Мы знаем об их роли для команды, наше атакующее трио высокого уровня. Мы работали над тем, чтобы получить наилучшую опцию в атаке. У меня есть представление о том, что я захочу видеть от своего состава», – признался Галтье.

«ПСЖ» лидирует в таблице чемпионата Франции, имея 44 очка. «Ланс» идет вторым с 37 пунктами. В очном споре команды выяснят отношения в воскресенье, 1 января, начало игры – в 21:45 по Киеву.

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 Кристоф Галтье Лионель Месси Килиан Мбаппе
Источник ФК ПСЖ
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Комментарии 1
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Alex196
Трудно понять почему ПСЖ не продолжает активно работать по трансферу Мудрика .Раньше писали что ПСЖ готов был обменять у Шахтера Мудрика на Месси и Серхио Рамоса .Если сейчас Месси веселится в Аргентине став чемпионом мира и может позволить несколько матчей пропустить то в Шахтере такого ему бы не позволили.Пахал бы от сих до сих 
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