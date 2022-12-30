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Италия
30 декабря 2022, 18:19 | Обновлено 30 декабря 2022, 19:20
274
0

Оказался не тот стандарт. Ювентус не победил в спарринге

Туринцам даже пришлось отыгрываться

30 декабря 2022, 18:19 | Обновлено 30 декабря 2022, 19:20
274
0
Оказался не тот стандарт. Ювентус не победил в спарринге
ФК Ювентус

В пятницу, 30 декабря, туринский «Ювентус» провел товарищеский поединок с бельгийским «Стандардом».

На 32-й минуте автогол в исполнении защитника «старой синьоры» Данило позволил бельгийцам повести в счете. Подопечные Массимилиано Аллегри смогли отыграться только во втором тайме – на 56-й минуте гол с пенальти забил 19-летний полузащитник Матиас Соуле. Игра так и завершилась вничью 1:1.

В таблице Серии А «Ювентус» занимает 3 место, имея 31 очко после 15 игр. От «Наполи», которые лидирует, туринцы отстают на 10 пунктов. 4 января «старая синьора» встретится с одним из аутсайдеров чемпионата Италии – «Кремонезе».

Товарищеский матч

Ювентус – Стандард – 1:1

Голы: Данило, 32 автогол (0:1). Соуле, 56 пенальти (1:1).

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Ювентус товарищеские матчи Стандард Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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