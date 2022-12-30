Анатолий ТРУБИН: «Согласен с Куртуа — вратарю сложно получить Золотой мяч»
Кипер больше рассчитывает на командные трофеи
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поддерживает мнение кипера «Реала» Тибо Куртуа, который критиковал систему вручения Золотого мяча, так как вратарю, по мнению бельгийца, нереально выиграть эту награду.
«Согласен с Куртуа в том, что вратарю очень сложно выиграть Золотой мяч. Такая особенность у вратаря, что ты можешь 90 минут круто играть, но одна ошибка или тебе забили — и помнить будут только это. А полевой игрок может играть так себе, но это не так видно, а потом он забьет гол и все...».
«И мы видим, что игроков атаки покупают за самые большие деньги. Выиграть Золотой мяч? Индивидуальные награды очень приятные, но мне больше интересны командные трофеи», — сказал Трубин.
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