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  4. Анатолий ТРУБИН: «Моя статистика в ЛЧ — это круто, но не мой максимум»
Украина. Премьер лига
30 декабря 2022, 14:50 |
186
0

Анатолий ТРУБИН: «Моя статистика в ЛЧ — это круто, но не мой максимум»

Вратарь в шести матчах группового этапа сделел 31 сейв

30 декабря 2022, 14:50 |
186
0
Анатолий ТРУБИН: «Моя статистика в ЛЧ — это круто, но не мой максимум»
ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин не обращает внимания на тот факт, что в группе Лиги чемпионов он стал одним из лидеров по количеству сейвов — 31.

«Моя статистика в Лиге чемпионов — это круто, но мы пропустили сколько... 10 голов. Вот если бы у меня был 41 сейв, тогда было бы хорошо. Конечно, это мотивирует меня работать. Не могу сказать, что я доволен. Это не мой максимум, я понимаю это».

«Я смотрел все пропущенные голы, и знаю, что мог сыграть лучше. Если бы мы прошли дальше в Лиге чемпионов, то можно было бы сказать, что это круто, но мы играем в Лиге Европы. Это лучше, чем ничего, но не стоит радоваться или хвастаться этим».

«Нужно больше работать, чтобы зажигать в Лиге чемпионов», — сказал Трубин.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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