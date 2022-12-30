Анатолий ТРУБИН: «Моя статистика в ЛЧ — это круто, но не мой максимум»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин не обращает внимания на тот факт, что в группе Лиги чемпионов он стал одним из лидеров по количеству сейвов — 31.

«Моя статистика в Лиге чемпионов — это круто, но мы пропустили сколько... 10 голов. Вот если бы у меня был 41 сейв, тогда было бы хорошо. Конечно, это мотивирует меня работать. Не могу сказать, что я доволен. Это не мой максимум, я понимаю это».

«Я смотрел все пропущенные голы, и знаю, что мог сыграть лучше. Если бы мы прошли дальше в Лиге чемпионов, то можно было бы сказать, что это круто, но мы играем в Лиге Европы. Это лучше, чем ничего, но не стоит радоваться или хвастаться этим».

«Нужно больше работать, чтобы зажигать в Лиге чемпионов», — сказал Трубин.