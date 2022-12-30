Англия30 декабря 2022, 13:43 | Обновлено 30 декабря 2022, 13:48
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ВИДЕО. Слова КЛОППА перед матчем Ливерпуль – Лестер
Главный тренер «красных» – о предстоящем матче
30 декабря 2022, 13:43 | Обновлено 30 декабря 2022, 13:48
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В пятницу, 30 декабря, в Ливерпуле на поле арены «Энфилд», вместимостью 53 394 зрителя, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» выяснит отношения с «Лестером». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа перед матчем «Ливерпуль» – «Лестер».
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