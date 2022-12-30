ВИДЕО. Слова КЛОППА перед матчем Ливерпуль – Лестер

В пятницу, 30 декабря, в Ливерпуле на поле арены «Энфилд», вместимостью 53 394 зрителя, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» выяснит отношения с «Лестером». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа перед матчем «Ливерпуль» – «Лестер».