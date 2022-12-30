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Англия
30 декабря 2022, 13:43 | Обновлено 30 декабря 2022, 13:48
82
0

ВИДЕО. Слова КЛОППА перед матчем Ливерпуль – Лестер

Главный тренер «красных» – о предстоящем матче

30 декабря 2022, 13:43 | Обновлено 30 декабря 2022, 13:48
82
0
ВИДЕО. Слова КЛОППА перед матчем Ливерпуль – Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В пятницу, 30 декабря, в Ливерпуле на поле арены «Энфилд», вместимостью 53 394 зрителя, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» выяснит отношения с «Лестером». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа перед матчем «Ливерпуль» – «Лестер».

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Ливерпуль Ливерпуль - Лестер Юрген Клопп
Источник Sport.ua
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