Кирьос и Джокович будут играть в паре в новом сезоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что в новом сезоне будет играть в паре с сербом Новаком Джоковичем.



«Новая пара в новом году... Загрузка... Новак, ты готов?», – написал Кирьос в инстаграме. Джокович в комментариях ответил согласием.



Отметим, что в прошлом сезоне, когда Джоковича депортировали из Австралии, Кирьос был одним из немногих теннисистов, которые встали на его защиту.



Кирьос и Джокович в прошлом году определили сильнейшего в финале Уимблдона. Новак выиграл в четырех сетах.