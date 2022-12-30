Кирьос и Джокович будут играть в паре в новом сезоне
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Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что в новом сезоне будет играть в паре с сербом Новаком Джоковичем.
«Новая пара в новом году... Загрузка... Новак, ты готов?», – написал Кирьос в инстаграме. Джокович в комментариях ответил согласием.
Отметим, что в прошлом сезоне, когда Джоковича депортировали из Австралии, Кирьос был одним из немногих теннисистов, которые встали на его защиту.
Кирьос и Джокович в прошлом году определили сильнейшего в финале Уимблдона. Новак выиграл в четырех сетах.
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