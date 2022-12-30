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ATP
30 декабря 2022, 13:25 | Обновлено 30 декабря 2022, 13:43
122
0

Кирьос и Джокович будут играть в паре в новом сезоне

Будет весело

30 декабря 2022, 13:25 | Обновлено 30 декабря 2022, 13:43
122
0
Кирьос и Джокович будут играть в паре в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что в новом сезоне будет играть в паре с сербом Новаком Джоковичем.

«Новая пара в новом году... Загрузка... Новак, ты готов?», – написал Кирьос в инстаграме. Джокович в комментариях ответил согласием.

Отметим, что в прошлом сезоне, когда Джоковича депортировали из Австралии, Кирьос был одним из немногих теннисистов, которые встали на его защиту.

Кирьос и Джокович в прошлом году определили сильнейшего в финале Уимблдона. Новак выиграл в четырех сетах.

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Ник Кирьос Новак Джокович
Источник Instagram
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