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Англия
30 декабря 2022, 13:30 |
1073
7

Арсенал готов дать за Мудрика больше денег. Хотят подписать в январе

Сколько готов заплатить лондонской клуб?

30 декабря 2022, 13:30 |
1073
7
Арсенал готов дать за Мудрика больше денег. Хотят подписать в январе
Sky Sports

По информации The Times, «Арсенал» задумался над тем, чтобы сделать «Шахтеру» второе официальное предложение по трансферу хавбека Михаила Мудрика.

Наставник Микель Артета очень хочет видеть украинского игрока в команде уже в январе, поэтому клуб готов продолжать переговоры и увеличить предложение.

Первый вариант лондонцев в размере 40 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов «Шахтер» отверг.

Британские журналисты не сообщают, сколько готов предложить «Арсенал», но известно, что украинский клуб хочет получить за своего лидера около 100 миллионов евро.

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Шахтер Донецк Михаил Мудрик Арсенал Лондон
Источник The Times
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Алексей Петров
Дадут 80 лямов и сразу, Мудрик и Арсенал это судьба, как Криш и МЮ
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Alex Danchenko
Припиняйте вже смішити людей. 
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0
Alex Tymchenko
Везёт шахте, может и правда снимут хорошую кассу за игрока 
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0
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