Арсенал готов дать за Мудрика больше денег. Хотят подписать в январе

По информации The Times, «Арсенал» задумался над тем, чтобы сделать «Шахтеру» второе официальное предложение по трансферу хавбека Михаила Мудрика.

Наставник Микель Артета очень хочет видеть украинского игрока в команде уже в январе, поэтому клуб готов продолжать переговоры и увеличить предложение.

Первый вариант лондонцев в размере 40 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов «Шахтер» отверг.

Британские журналисты не сообщают, сколько готов предложить «Арсенал», но известно, что украинский клуб хочет получить за своего лидера около 100 миллионов евро.