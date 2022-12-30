Арсенал готов дать за Мудрика больше денег. Хотят подписать в январе
Сколько готов заплатить лондонской клуб?
По информации The Times, «Арсенал» задумался над тем, чтобы сделать «Шахтеру» второе официальное предложение по трансферу хавбека Михаила Мудрика.
Наставник Микель Артета очень хочет видеть украинского игрока в команде уже в январе, поэтому клуб готов продолжать переговоры и увеличить предложение.
Первый вариант лондонцев в размере 40 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов «Шахтер» отверг.
Британские журналисты не сообщают, сколько готов предложить «Арсенал», но известно, что украинский клуб хочет получить за своего лидера около 100 миллионов евро.
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