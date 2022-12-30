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Украина. Премьер лига
30 декабря 2022, 13:12 | Обновлено 30 декабря 2022, 13:14
236
1

Шахтер - о трансферах: «Финального решения о новичках сейчас нет»

Сергей Палкин не исключил, что будет только один новичок

30 декабря 2022, 13:12 | Обновлено 30 декабря 2022, 13:14
236
1
Шахтер - о трансферах: «Финального решения о новичках сейчас нет»
ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что пока что клуб ограничился трансфером грузинского защитника Георги Гочолейшвили, но другие переходы не исключены.

«Ну, один мы уже сделали: у «Сабуртало» купили грузинского правого защитника Гочолейшвили под наш стиль – быстрый, техничный, с акцентом на атаке. А остальные инвестиции будут зависеть от многих факторов, например, уйдет кто-то или нет. Пока еще нет финального решения. Трансферные окна еще не открылись, это будет январь – начало февраля».

«Так что мы можем работать, все впереди. Опять же, посмотрим, кто будет уходить», — сказал Палкин.

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Шахтер Донецк Сергей Палкин трансферы УПЛ
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Dreifus
Та понятно. Из мертвых позиций только опорник аля Степа. Правого защитника взяли, теперь можно Коноплю туда-сюда двигать.
А так все плюс-минус одного уровня. Если что-то улучшать, то уже улучшать все. А на это денег нет. 
Вот если продадут Мудрика и Матвиенко, тогда на их место и будут кого-то искать.
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