Шахтер - о трансферах: «Финального решения о новичках сейчас нет»
Сергей Палкин не исключил, что будет только один новичок
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что пока что клуб ограничился трансфером грузинского защитника Георги Гочолейшвили, но другие переходы не исключены.
«Ну, один мы уже сделали: у «Сабуртало» купили грузинского правого защитника Гочолейшвили под наш стиль – быстрый, техничный, с акцентом на атаке. А остальные инвестиции будут зависеть от многих факторов, например, уйдет кто-то или нет. Пока еще нет финального решения. Трансферные окна еще не открылись, это будет январь – начало февраля».
«Так что мы можем работать, все впереди. Опять же, посмотрим, кто будет уходить», — сказал Палкин.
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