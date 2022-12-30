Шахтер - о трансферах: «Финального решения о новичках сейчас нет»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что пока что клуб ограничился трансфером грузинского защитника Георги Гочолейшвили, но другие переходы не исключены.

«Ну, один мы уже сделали: у «Сабуртало» купили грузинского правого защитника Гочолейшвили под наш стиль – быстрый, техничный, с акцентом на атаке. А остальные инвестиции будут зависеть от многих факторов, например, уйдет кто-то или нет. Пока еще нет финального решения. Трансферные окна еще не открылись, это будет январь – начало февраля».

«Так что мы можем работать, все впереди. Опять же, посмотрим, кто будет уходить», — сказал Палкин.