Ангелина Калинина – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 декабря украинские теннисистки Ангелина Калинина (№39 WTA) и Даяна Ястремская (№101 WTA) стартуют в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде матчем между собой.



Поединок состоится пятым запуском после матча Шериф – Кабрера. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В финале квалификации победительница встречи сыграет против Анны Бондар (№77 WTA) или Жасмин Паолини (№62 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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