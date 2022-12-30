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  4. Ангелина Калинина – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 декабря 2022, 13:04 |
125
0

Ангелина Калинина – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала квалификации в Аделаиде

30 декабря 2022, 13:04 |
125
0
Ангелина Калинина – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Ангелина Калинина

31 декабря украинские теннисистки Ангелина Калинина (№39 WTA) и Даяна Ястремская (№101 WTA) стартуют в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде матчем между собой.

Поединок состоится пятым запуском после матча Шериф – Кабрера. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В финале квалификации победительница встречи сыграет против Анны Бондар (№77 WTA) или Жасмин Паолини (№62 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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