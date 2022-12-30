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  4. Марта Костюк – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 декабря 2022, 12:17 |
197
0

Марта Костюк – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала квалификации в Аделаиде

30 декабря 2022, 12:17 |
197
0
Марта Костюк – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

31 декабря украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) стартует в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.

В полуфинале отбора украинка сразится против Кристины Букши из Испании (№105 WTA). Поединок состоится четвертым запуском после матча Синякова – Рахимова. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.

Ранее девушки играли между собой один раз, победила украинка.

В финале квалификации победительница встречи сыграет против Майяр Шериф (№52 WTA) или Лизетт Кабреры (№266 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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