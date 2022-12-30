Марта Костюк – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинала квалификации в Аделаиде
31 декабря украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) стартует в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.
В полуфинале отбора украинка сразится против Кристины Букши из Испании (№105 WTA). Поединок состоится четвертым запуском после матча Синякова – Рахимова. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.
Ранее девушки играли между собой один раз, победила украинка.
В финале квалификации победительница встречи сыграет против Майяр Шериф (№52 WTA) или Лизетт Кабреры (№266 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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