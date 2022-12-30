Англия30 декабря 2022, 11:54 | Обновлено 30 декабря 2022, 11:59
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ВИДЕО. Переговоры Шахтера и Арсенала, Жиру продлился, ставим на Ливерпуль
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
30 декабря 2022, 11:54 | Обновлено 30 декабря 2022, 11:59
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1. Арсенал продолжает переговоры с Шахтером
2. Макаллистер готов перейти к Ювентусу
3. Эдерсон выиграл 150 матчей быстрее всего в истории АПЛ
4. Милан договорился с Жиром о продлении контракта
5. Прогноз на матч Ливерпуль – Лестер
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