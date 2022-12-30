ВИДЕО. Переговоры Шахтера и Арсенала, Жиру продлился, ставим на Ливерпуль

1. Арсенал продолжает переговоры с Шахтером

2. Макаллистер готов перейти к Ювентусу

3. Эдерсон выиграл 150 матчей быстрее всего в истории АПЛ

4. Милан договорился с Жиром о продлении контракта

5. Прогноз на матч Ливерпуль – Лестер

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