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Англия
30 декабря 2022, 11:54 | Обновлено 30 декабря 2022, 11:59
62
0

ВИДЕО. Переговоры Шахтера и Арсенала, Жиру продлился, ставим на Ливерпуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

30 декабря 2022, 11:54 | Обновлено 30 декабря 2022, 11:59
62
0
ВИДЕО. Переговоры Шахтера и Арсенала, Жиру продлился, ставим на Ливерпуль

1. Арсенал продолжает переговоры с Шахтером
2. Макаллистер готов перейти к Ювентусу
3. Эдерсон выиграл 150 матчей быстрее всего в истории АПЛ
4. Милан договорился с Жиром о продлении контракта
5. Прогноз на матч Ливерпуль – Лестер

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Источник Sport.ua
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