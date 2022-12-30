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WTA
30 декабря 2022, 10:16 | Обновлено 30 декабря 2022, 10:53
389
0

Украинки узнали первых соперниц в квалификации турнира в Аделаиде

К сожалению, Калинина и Ястремская сыграют между собой

30 декабря 2022, 10:16 | Обновлено 30 декабря 2022, 10:53
389
0
Украинки узнали первых соперниц в квалификации турнира в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде. В отборе Украину представят три теннисистки.

Ангелина Калинина (№39 WTA), посеянная под первым номером, и Даяна Ястремская (№39 WTA) сразятся между собой в первом раунде квалификации.

Марта Костюк (№69 WTA) стартовый матч проведет с Кристиной Букшей из Испании (№105 WTA).

Матчи квалификации в Аделаиде стартуют 31 декабря и начнутся в 01:30 по Киеву. Костюк сыграет четвертым запуском, Калинина и Ястремская – пятым.

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Источник Sport.ua
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