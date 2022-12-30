Украинки узнали первых соперниц в квалификации турнира в Аделаиде

Состоялась жеребьевка квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде. В отборе Украину представят три теннисистки.



Ангелина Калинина (№39 WTA), посеянная под первым номером, и Даяна Ястремская (№39 WTA) сразятся между собой в первом раунде квалификации.



Марта Костюк (№69 WTA) стартовый матч проведет с Кристиной Букшей из Испании (№105 WTA).



Матчи квалификации в Аделаиде стартуют 31 декабря и начнутся в 01:30 по Киеву. Костюк сыграет четвертым запуском, Калинина и Ястремская – пятым.

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