WTA30 декабря 2022, 09:31 |
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ФОТО. Жабер появилась на обложке арабской версии журнала Vogue
Онс провела лучший сезон в карьере
30 декабря 2022, 09:31 |
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Вторая ракетка мира Онс Жабер появилась на обложке январского номера арабской версии журнала Vogue.
Статья о ней называется «Претензии Онс Жабер на теннисный трон».
Отметим, что в прошлом сезоне теннисистка из Туниса побила все рекорды для теннисисток из арабских стран, а также для теннисисток из Африки.
В прошлом году Жабер выиграла два турнира WTA (в Берлине и в Мадриде), а также играла в финалах Уимблдона и US Open.
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