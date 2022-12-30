ФОТО. Жабер появилась на обложке арабской версии журнала Vogue

Вторая ракетка мира Онс Жабер появилась на обложке январского номера арабской версии журнала Vogue.

Статья о ней называется «Претензии Онс Жабер на теннисный трон».

Отметим, что в прошлом сезоне теннисистка из Туниса побила все рекорды для теннисисток из арабских стран, а также для теннисисток из Африки.

В прошлом году Жабер выиграла два турнира WTA (в Берлине и в Мадриде), а также играла в финалах Уимблдона и US Open.