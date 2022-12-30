Милан договорился с Жиру о продлении контракта

Форвард «Милана» Оливье Жиру задержится в итальянском клубе. Обе стороны достигли согласия о продлении договора до 2024 года. В ближайшее время будут улажены детали.

Отмечается, что «Милан» объявит о продлении контракта с французом в январе. Действующий контракт истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Оливье Жиру принял участие в 19 матчах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.