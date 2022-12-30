Италия30 декабря 2022, 07:19 | Обновлено 30 декабря 2022, 07:21
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Милан договорился с Жиру о продлении контракта
Стороны достигли согласия о продлении договора до 2024 года
30 декабря 2022, 07:19 | Обновлено 30 декабря 2022, 07:21
72
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Форвард «Милана» Оливье Жиру задержится в итальянском клубе. Обе стороны достигли согласия о продлении договора до 2024 года. В ближайшее время будут улажены детали.
Отмечается, что «Милан» объявит о продлении контракта с французом в январе. Действующий контракт истекает летом 2023 года.
В этом сезоне Оливье Жиру принял участие в 19 матчах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
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