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  4. Милан договорился с Жиру о продлении контракта
Италия
30 декабря 2022, 07:19 | Обновлено 30 декабря 2022, 07:21
72
0

Милан договорился с Жиру о продлении контракта

Стороны достигли согласия о продлении договора до 2024 года

30 декабря 2022, 07:19 | Обновлено 30 декабря 2022, 07:21
72
0
Милан договорился с Жиру о продлении контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Форвард «Милана» Оливье Жиру задержится в итальянском клубе. Обе стороны достигли согласия о продлении договора до 2024 года. В ближайшее время будут улажены детали.

Отмечается, что «Милан» объявит о продлении контракта с французом в январе. Действующий контракт истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Оливье Жиру принял участие в 19 матчах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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Милан Оливье Жиру продление контракта
Источник La Gazzetta dello Sport
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