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Другие новости
30 декабря 2022, 01:29 | Обновлено 30 декабря 2022, 01:30
99
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Послание Пеле – наследие для будущих поколений»

Украинский специалист – о смерти легендарного Пеле

30 декабря 2022, 01:29 | Обновлено 30 декабря 2022, 01:30
99
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Послание Пеле – наследие для будущих поколений»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

46-летний Андрей Шевченко поделился эмоциями от новости о смерти единственного на планете трехкратного чемпиона мира Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря, на 83-м году жизни.

«Вдохновение и любовь сопровождали путешествие короля Пеле, который скончался сегодня. В своем путешествии Эдсон очаровал мир своим спортивным гением, остановил войну, провел социальные работы по всему миру и распространил то, что он больше всего считал лекарством от всех наших проблем: любовь.

Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений.

Любовь, любовь и любовь, навсегда», – написал Шевченко в своем Инстаграм.

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Пеле Андрей Шевченко
Источник Sport.ua
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