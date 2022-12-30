Андрей ШЕВЧЕНКО: «Послание Пеле – наследие для будущих поколений»
Украинский специалист – о смерти легендарного Пеле
46-летний Андрей Шевченко поделился эмоциями от новости о смерти единственного на планете трехкратного чемпиона мира Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря, на 83-м году жизни.
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«Вдохновение и любовь сопровождали путешествие короля Пеле, который скончался сегодня. В своем путешествии Эдсон очаровал мир своим спортивным гением, остановил войну, провел социальные работы по всему миру и распространил то, что он больше всего считал лекарством от всех наших проблем: любовь.
Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений.
Любовь, любовь и любовь, навсегда», – написал Шевченко в своем Инстаграм.
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