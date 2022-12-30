СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря

В пятницу, 30 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

15:30 Ювентус – Стандард

1.37 – 4.32 – 7.20

20:15 Сельта – Севилья

2.25 – 3.48 – 3.50

21:45 Вест Хэм – Брентфорд

2.05 – 3.70 – 3.86

22:00 Ливерпуль – Лестер

1.30 – 6.45 – 10.50

22:30 Вальядолид – Реал Мадрид

6.50 – 4.90 – 1.52

23:15 Брага – Бенфика

4.52 – 4.04 – 1.70

ХОККЕЙ

18:00 Словакия U20 – Латвия U20

1.57 – 4.74 – 4.48

23:30 Германия U20 – Австрия U20

1.18 – 7.90 – 10.00

БАСКЕТБОЛ

19:30 Кейла – Прометей

13.50 – 1.01

ВОЛЕЙБОЛ

18:00 Прометей (Ж) – Олимп Прага (Ж)

1.01 – 19.00