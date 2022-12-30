Англия30 декабря 2022, 01:45 | Обновлено 30 декабря 2022, 01:50
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря
Важные события во всех видах спорта
30 декабря 2022, 01:45 | Обновлено 30 декабря 2022, 01:50
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В пятницу, 30 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
15:30 Ювентус – Стандард
20:15 Сельта – Севилья
21:45 Вест Хэм – Брентфорд
22:00 Ливерпуль – Лестер
22:30 Вальядолид – Реал Мадрид
23:15 Брага – Бенфика
ХОККЕЙ
18:00 Словакия U20 – Латвия U20
23:30 Германия U20 – Австрия U20
БАСКЕТБОЛ
19:30 Кейла – Прометей
ВОЛЕЙБОЛ
18:00 Прометей (Ж) – Олимп Прага (Ж)
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