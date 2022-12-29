Украина. Премьер лига29 декабря 2022, 19:45 |
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ВИДЕО. Мудрик, Цыганков, Довбик – на трансфер. Будущее сборной Украины
Футбольный прогноз на 2023 год
29 декабря 2022, 19:45 |
437
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Что ждет нас в футбольном 2023 году? Разложили как на картах возможное будущее! Трансфер Мудрика, Довбика и Цыганкова, будущее сборной Украины и новый чемпион УПЛ – прогнозируем следующий год в украинском футболе.
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