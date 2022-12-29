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Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 19:31 | Обновлено 29 декабря 2022, 19:32
475
1

Оглашен рейтинг самых подорожавших футболистов. Мудрик – наравне с топами

На первом месте расположился Энцо Фернандес

29 декабря 2022, 19:31 | Обновлено 29 декабря 2022, 19:32
475
1
Оглашен рейтинг самых подорожавших футболистов. Мудрик – наравне с топами
Twitter. Михаил Мудрик

Оглашен рейтинг самых подорожавших футболистов в 2022 году. В этом топе нашлось место и украинскому вингеру донецкого «Шахтера» Михаилу Мудрику.

В сентябре 2021 года стоимость Мудрика была около 1 миллиона евро. За 2022 год его ценник обновлялся трижды и дошел до 40 миллионов евро.

На первом месте расположился чемпион мира – аргентинец Энцо Фернандес. В топ-3 также присутствует один из самых перспективных центральных защитников Йошко Гвардиол и игрок английского «МЮ» – Антони.

Рейтинг самых подорожавших игроков по итогам 2022 года:

  1. Энцо Фернандес («Бенфика») – с 5 до 55 млн евро;
  2. Йошко Гвардиол («Лейпциг») – с 25 до 75 млн евро;
  3. Антони («МЮ») – с 25 до 75 млн евро;
  4. Рафаєл Леау («Милан») – с 35 до 85 млн евро;
  5. Орельен Тчуамени («Реал») – с 40 до 90 млн евро;
  6. Гави («Барселона») – с 40 до 90 млн евро;
  7. Джамал Мусиала («Бавария») – с 55 до 100 млн евро;
  8. Хвича Кварацхелия («Наполи») – с 16 до 60 млн евро;
  9. Родриго («Реал») – с 40 до 80 млн евро;
  10. Коди Гакпо («Ливерпуль») – с 22 до 60 млн евро;
  11. Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – с 32 до 70 млн евро;
  12. Михаил Мудрик («Шахтер») – с 4 до 40 млн евро;
  13. Марк Кукурелья («Челси») – с 20 до 55 млн евро;
  14. Луис Диас («Ливерпуль») – с 40 до 75 млн евро;
  15. Федерико Вальверде («Реал») – с 65 до 100 млн евро;
  16. Букайо Сака («Арсенал») – с 65 до 100 млн евро;
  17. Джуд Беллингем («Боруссия Д») – с 75 до 110 млн евро.
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Источник Transfermarkt
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