Оглашен рейтинг самых подорожавших футболистов. Мудрик – наравне с топами
На первом месте расположился Энцо Фернандес
Оглашен рейтинг самых подорожавших футболистов в 2022 году. В этом топе нашлось место и украинскому вингеру донецкого «Шахтера» Михаилу Мудрику.
В сентябре 2021 года стоимость Мудрика была около 1 миллиона евро. За 2022 год его ценник обновлялся трижды и дошел до 40 миллионов евро.
На первом месте расположился чемпион мира – аргентинец Энцо Фернандес. В топ-3 также присутствует один из самых перспективных центральных защитников Йошко Гвардиол и игрок английского «МЮ» – Антони.
Рейтинг самых подорожавших игроков по итогам 2022 года:
- Энцо Фернандес («Бенфика») – с 5 до 55 млн евро;
- Йошко Гвардиол («Лейпциг») – с 25 до 75 млн евро;
- Антони («МЮ») – с 25 до 75 млн евро;
- Рафаєл Леау («Милан») – с 35 до 85 млн евро;
- Орельен Тчуамени («Реал») – с 40 до 90 млн евро;
- Гави («Барселона») – с 40 до 90 млн евро;
- Джамал Мусиала («Бавария») – с 55 до 100 млн евро;
- Хвича Кварацхелия («Наполи») – с 16 до 60 млн евро;
- Родриго («Реал») – с 40 до 80 млн евро;
- Коди Гакпо («Ливерпуль») – с 22 до 60 млн евро;
- Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – с 32 до 70 млн евро;
- Михаил Мудрик («Шахтер») – с 4 до 40 млн евро;
- Марк Кукурелья («Челси») – с 20 до 55 млн евро;
- Луис Диас («Ливерпуль») – с 40 до 75 млн евро;
- Федерико Вальверде («Реал») – с 65 до 100 млн евро;
- Букайо Сака («Арсенал») – с 65 до 100 млн евро;
- Джуд Беллингем («Боруссия Д») – с 75 до 110 млн евро.
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