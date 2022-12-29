Оглашен рейтинг самых подорожавших футболистов. Мудрик – наравне с топами

Оглашен рейтинг самых подорожавших футболистов в 2022 году. В этом топе нашлось место и украинскому вингеру донецкого «Шахтера» Михаилу Мудрику.

В сентябре 2021 года стоимость Мудрика была около 1 миллиона евро. За 2022 год его ценник обновлялся трижды и дошел до 40 миллионов евро.

На первом месте расположился чемпион мира – аргентинец Энцо Фернандес. В топ-3 также присутствует один из самых перспективных центральных защитников Йошко Гвардиол и игрок английского «МЮ» – Антони.

Рейтинг самых подорожавших игроков по итогам 2022 года: