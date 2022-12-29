Пропажа нашлась. Стало известно, куда уходит бразилец Днепра-1 Уэсли Брага
За «спортклубовцев» вингер так и не провел ни одного поединка
22-летний левый вингер «Днепра-1» Уэсли Брага продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.
В настоящий момент футболист находится в распоряжении «Форталезы», где тренируется и готовится к новому сезону.
Ожидается, что в ближайшее время Уэсли Брага и «Форталеза» подпишут контракт, а футболисту уже пообещали, что в следующем году он будет ключевым игроком для команды.
Бразилец перешел в «Днепр-1» в августе на правах свободного агента из «Аль-Насра», однако не сыграл за украинскую команду ни одного поединка.
В октябре сообщалось, что фамилия Уэсли Браги пропала из официальной заявки «Днепра-1» на УПЛ, после чего судьба этого бразильца оставалась неизвестной.
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