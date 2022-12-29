Пропажа нашлась. Стало известно, куда уходит бразилец Днепра-1 Уэсли Брага

22-летний левый вингер «Днепра-1» Уэсли Брага продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

В настоящий момент футболист находится в распоряжении «Форталезы», где тренируется и готовится к новому сезону.

Ожидается, что в ближайшее время Уэсли Брага и «Форталеза» подпишут контракт, а футболисту уже пообещали, что в следующем году он будет ключевым игроком для команды.

Бразилец перешел в «Днепр-1» в августе на правах свободного агента из «Аль-Насра», однако не сыграл за украинскую команду ни одного поединка.

В октябре сообщалось, что фамилия Уэсли Браги пропала из официальной заявки «Днепра-1» на УПЛ, после чего судьба этого бразильца оставалась неизвестной.