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Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 17:41 |
216
0

Пропажа нашлась. Стало известно, куда уходит бразилец Днепра-1 Уэсли Брага

За «спортклубовцев» вингер так и не провел ни одного поединка

29 декабря 2022, 17:41 |
216
0
Пропажа нашлась. Стало известно, куда уходит бразилец Днепра-1 Уэсли Брага
СК Днепр-1. Уэсли Брага

22-летний левый вингер «Днепра-1» Уэсли Брага продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

В настоящий момент футболист находится в распоряжении «Форталезы», где тренируется и готовится к новому сезону.

Ожидается, что в ближайшее время Уэсли Брага и «Форталеза» подпишут контракт, а футболисту уже пообещали, что в следующем году он будет ключевым игроком для команды.

Бразилец перешел в «Днепр-1» в августе на правах свободного агента из «Аль-Насра», однако не сыграл за украинскую команду ни одного поединка.

В октябре сообщалось, что фамилия Уэсли Браги пропала из официальной заявки «Днепра-1» на УПЛ, после чего судьба этого бразильца оставалась неизвестной.

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Источник Globoesporte
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