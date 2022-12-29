Англия29 декабря 2022, 17:07 | Обновлено 29 декабря 2022, 17:08
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Эдерсон выиграл 150 матчей быстрее всех в истории АПЛ
Вратарь «Манчестер Сити» вписал свое имя в историю английского чемпионата
29 декабря 2022, 17:07 | Обновлено 29 декабря 2022, 17:08
377
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В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде победил «Лидс» со счетом 3:1.
Для голкипера «горожан» Эдерсона эта победа стала 150-й в карьере. Для достижения этой отметки ему понадобилось 197 матчей, что является рекордом АПЛ.
На втором месте бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра (за 213 матчей), на третьем – полузащитник «Сити» Кевин Де Брюйне (за 215).
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