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Англия
29 декабря 2022, 17:07 | Обновлено 29 декабря 2022, 17:08
377
0

Эдерсон выиграл 150 матчей быстрее всех в истории АПЛ

Вратарь «Манчестер Сити» вписал свое имя в историю английского чемпионата

29 декабря 2022, 17:07 | Обновлено 29 декабря 2022, 17:08
377
0
Эдерсон выиграл 150 матчей быстрее всех в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде победил «Лидс» со счетом 3:1.

Для голкипера «горожан» Эдерсона эта победа стала 150-й в карьере. Для достижения этой отметки ему понадобилось 197 матчей, что является рекордом АПЛ.

На втором месте бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра (за 213 матчей), на третьем – полузащитник «Сити» Кевин Де Брюйне (за 215).

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Эдерсон Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Premier League
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