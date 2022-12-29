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Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 17:05 |
534
0

Определены лучшие тренеры Украины в УПЛ, Первой и Второй лигах

Лучшим тренером года в УПЛ стал Александр Кучер

29 декабря 2022, 17:05 |
534
0
Определены лучшие тренеры Украины в УПЛ, Первой и Второй лигах
УАФ

Всеукраинское объединение тренеров подвело итоги голосования на звание лучшего наставника 2022 года в УПЛ, Первой и Второй лигах, а также аматорском футболе.

Лучшим тренером УПЛ признан Александр Кучер, чей «Днепр-1» ушел на перерыв лидером чемпионата. Команда опережает «Шахтер» и «Динамо» на 5 пунктов.

Лучшим наставником Первой лиги стал тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев. Житомирская команда первую часть сезона прошла без поражений.

Во Второй лиге лучшим тренером стал Сергей Карпенко. «Нива» Бузовая под его руководством уверенно лидирует в чемпионате.

А лучшим наставником аматорского чемпионата признан Дмитрий Чирикал («Дружба»).

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Днепр-1 Александр Кучер Полесье Житомир Юрий Калитвинцев Нива Бузовая Сергей Карпенко
Источник Украинская ассоциация футбола
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