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  4. 65-70% украинцев в составе. Шахтер намерен сменить стратегию развития
Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 16:05 |
464
0

65-70% украинцев в составе. Шахтер намерен сменить стратегию развития

Сергей Палкин уверен, что клубу придется менять подход комплектации команды

29 декабря 2022, 16:05 |
464
0
65-70% украинцев в составе. Шахтер намерен сменить стратегию развития
ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что с учетом текущей ситуации в составе команды должно быть 65-70% украинских игроков, хотя до полномасштабного вторжения россии клуб делал ставку на легионеров.

«Приоритет — украинцам? Естественно, сегодня это так. И в будущем, я думаю, мы даже где-то откорректируем нашу стратегию в пользу того, что в основе процентов 65–70 должно быть украинских игроков. А остальные – иностранные футболисты».

«Не говорю, что обязательно это должны быть бразильцы. Хороших профессионалов сейчас много везде», — сказал Палкин.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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