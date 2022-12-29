65-70% украинцев в составе. Шахтер намерен сменить стратегию развития

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что с учетом текущей ситуации в составе команды должно быть 65-70% украинских игроков, хотя до полномасштабного вторжения россии клуб делал ставку на легионеров.

«Приоритет — украинцам? Естественно, сегодня это так. И в будущем, я думаю, мы даже где-то откорректируем нашу стратегию в пользу того, что в основе процентов 65–70 должно быть украинских игроков. А остальные – иностранные футболисты».

«Не говорю, что обязательно это должны быть бразильцы. Хороших профессионалов сейчас много везде», — сказал Палкин.