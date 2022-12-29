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Англия
29 декабря 2022, 15:29 |
1035
5

Арсенал надеется на адекватность Шахтера в вопросе трансфера Мудрика

Стороны далеки от договоренности

29 декабря 2022, 15:29 |
1035
5
Арсенал надеется на адекватность Шахтера в вопросе трансфера Мудрика
Sky Sports

По информации Sky Sports, «Арсенал» продолжает переговоры с «Шахтером» и надеется на адекватность украинского клуба в вопросе продажи Михаила Мудрика.

Сообщается, что хавбек выступает не в топ-чемпионате, а также провел всего восемь матчей за сборную Украины, поэтому лондонцы удивлены тем, что «Шахтер» оценивает Мудрика в 100 миллионов евро и ставит его в топ-5 лучших вингеров мира.

В переговорах между сторонам остаются проблемы не только в трансферной сумме, но и в структуре выплат, поэтому быстрого завершения трансфера не будет.

Однако «Арсенал» сохраняет оптимизм, потому что видит желание Мудрика перебраться в их клуб уже в январе.

В четверг переговоры подтвердил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

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Шахтер Донецк Арсенал Лондон Михаил Мудрик
Источник Sky Sports
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Комментарии 5
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Блін, ну ціна в 60-70 млн - на мою думку, найсправедливіша. Буде дуже шкода якщо Шахтар так і не зможе продати Мудрика. Його ніколи не зможуть продати за 100 млн, бо він грає у слабкому чемпіонаті, пограв на топ-рівні лише рік, він є українець, а українці не такі розкручені та не такі круті як бразильці. Мудрик очевидно не може коштувати 100 млн, так що 70 млн за радість, але на жаль президент Шахтаря це не бачить та не розуміє
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+3
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Мурчик
Мудрик уже так хочет уйти из этой Шахты, а ему не дают... Цена его освобождения - 100 миллионов. 
Но Арсенал не собирается оставлять Мурчика на произвол судьбы, и безуспешно пытается вести переговоры... 
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+1
pricolist
Дайте сил витримати цю сагу) вже набридли ці новини про Мудрика, майже завжди вони дублюють одна одну. І начинає око сіпатись, коли згадую, що ще трансферне вікно навіть не відкрилось 
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0
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