Арсенал надеется на адекватность Шахтера в вопросе трансфера Мудрика

По информации Sky Sports, «Арсенал» продолжает переговоры с «Шахтером» и надеется на адекватность украинского клуба в вопросе продажи Михаила Мудрика.

Сообщается, что хавбек выступает не в топ-чемпионате, а также провел всего восемь матчей за сборную Украины, поэтому лондонцы удивлены тем, что «Шахтер» оценивает Мудрика в 100 миллионов евро и ставит его в топ-5 лучших вингеров мира.

В переговорах между сторонам остаются проблемы не только в трансферной сумме, но и в структуре выплат, поэтому быстрого завершения трансфера не будет.

Однако «Арсенал» сохраняет оптимизм, потому что видит желание Мудрика перебраться в их клуб уже в январе.

В четверг переговоры подтвердил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.