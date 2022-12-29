Арсенал надеется на адекватность Шахтера в вопросе трансфера Мудрика
Стороны далеки от договоренности
По информации Sky Sports, «Арсенал» продолжает переговоры с «Шахтером» и надеется на адекватность украинского клуба в вопросе продажи Михаила Мудрика.
Сообщается, что хавбек выступает не в топ-чемпионате, а также провел всего восемь матчей за сборную Украины, поэтому лондонцы удивлены тем, что «Шахтер» оценивает Мудрика в 100 миллионов евро и ставит его в топ-5 лучших вингеров мира.
В переговорах между сторонам остаются проблемы не только в трансферной сумме, но и в структуре выплат, поэтому быстрого завершения трансфера не будет.
Однако «Арсенал» сохраняет оптимизм, потому что видит желание Мудрика перебраться в их клуб уже в январе.
В четверг переговоры подтвердил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.
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