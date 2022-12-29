Украина. Премьер лига29 декабря 2022, 14:53 |
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ВИДЕО. Классные удары Цыганкова и Буяльского. Лучшие голы Динамо за год
Клуб отметил лучшие голы
29 декабря 2022, 14:53 |
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«Динамо» выбрало лучшие голы киевской команды за 2022 год. В подборку вошли точные удары Виктора Цыганкова, Виталия Буяльского, Владислава Ваната и других игроков.
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