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Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 14:53 |
67
0

ВИДЕО. Классные удары Цыганкова и Буяльского. Лучшие голы Динамо за год

Клуб отметил лучшие голы

29 декабря 2022, 14:53 |
67
0
ВИДЕО. Классные удары Цыганкова и Буяльского. Лучшие голы Динамо за год
ФК Динамо Киев

«Динамо» выбрало лучшие голы киевской команды за 2022 год. В подборку вошли точные удары Виктора Цыганкова, Виталия Буяльского, Владислава Ваната и других игроков.

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Динамо Киев Виктор Цыганков Владислав Ванат Виталий Буяльский
Источник Sport.ua
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