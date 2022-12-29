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Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 14:48 | Обновлено 29 декабря 2022, 14:49
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Играем в футбол во зло нашему проклятому врагу»

Наставник «Кривбасса» подвел итоги первой половины сезона

29 декабря 2022, 14:48 | Обновлено 29 декабря 2022, 14:49
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Играем в футбол во зло нашему проклятому врагу»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб считает, что его подопечные добавляли от матча к матчу на протяжении первого круга.

«Профессиональный рост футболистов «Кривбасса» действительно наблюдается. От матча к матчу. Сто процентов. Это результат того, что ребята настойчивее тренируются перед поединками. А еще – у игроков появилось чувство ответственности. В первую очередь, перед болельщиками и фанатами.

Поэтому очень надеюсь, что и дальше у нас все будет хорошо. Хотя, вы ведь хорошо понимаете, что на всякий положительный результат нужно время. А его ни у меня, ни у команды практически не было, чтобы так сразу показывать приличные результаты. Итого работали каких-то 4-5 месяцев.

Футбол во время войны? Честно признаюсь: сначала в такую возможность трудно поверить. Но, как видите, нынешний чемпионат стал реальностью. Мы играем в футбол во зло нашему проклятому врагу. Пусть он понимает, что нас ничего не остановит. Живем, работаем и безгранично благодарим за такую возможность наши Вооруженные силы Украины. Задача футболистов, еще и радовать украинцев своим мастерством. Может, это не всегда «Кривбассу» удается, но, согласитесь, есть матчи, которые захватывают болельщиков команды от начала до конца», – сказал Вернидуб криворожскому изданию «Домашняя газета».

«Кривбасс» после 15 туров занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.

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Источник Sport.ua
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