Юрий ВЕРНИДУБ: «Играем в футбол во зло нашему проклятому врагу»
Наставник «Кривбасса» подвел итоги первой половины сезона
Юрий Вернидуб считает, что его подопечные добавляли от матча к матчу на протяжении первого круга.
«Профессиональный рост футболистов «Кривбасса» действительно наблюдается. От матча к матчу. Сто процентов. Это результат того, что ребята настойчивее тренируются перед поединками. А еще – у игроков появилось чувство ответственности. В первую очередь, перед болельщиками и фанатами.
Поэтому очень надеюсь, что и дальше у нас все будет хорошо. Хотя, вы ведь хорошо понимаете, что на всякий положительный результат нужно время. А его ни у меня, ни у команды практически не было, чтобы так сразу показывать приличные результаты. Итого работали каких-то 4-5 месяцев.
Футбол во время войны? Честно признаюсь: сначала в такую возможность трудно поверить. Но, как видите, нынешний чемпионат стал реальностью. Мы играем в футбол во зло нашему проклятому врагу. Пусть он понимает, что нас ничего не остановит. Живем, работаем и безгранично благодарим за такую возможность наши Вооруженные силы Украины. Задача футболистов, еще и радовать украинцев своим мастерством. Может, это не всегда «Кривбассу» удается, но, согласитесь, есть матчи, которые захватывают болельщиков команды от начала до конца», – сказал Вернидуб криворожскому изданию «Домашняя газета».
«Кривбасс» после 15 туров занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.
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