Турне по США не будет. Шахтер вынужден отменить поездку

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что клуб действительно планировал зимой отправиться в турне по США, чтобы провести контрольные матчи с командами MLS, однако планы пришлось поменять.

«Мы вели переговоры с MLS, были определенные договоренности. Но начали мы «плыть» по датам – пошло несовпадение. Понимали, что поехав в США, мы максимум проведем там 2 игры. А чисто экономически получалось, что мы будем в убытках. Мы-то хотели туда ехать, чтобы заработанные деньги отдать на армию, беженцам, для народа Украины. А что нам давать, если мы еще окажемся должны? Там просто посчитали и поняли, что экономически мы не попадаем в бюджет».

«Было бы больше игр, мы бы поехали. Нам нужно было минимум 4 матча, и тогда мы бы однозначно ехали. А так, не сложилось. Будем в Турции готовиться», — рассказал Палкин.