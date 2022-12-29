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Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 14:30 | Обновлено 29 декабря 2022, 15:11
881
0

Турне по США не будет. Шахтер вынужден отменить поездку

Сергей Палкин рассказал об экономической составляющей

29 декабря 2022, 14:30 | Обновлено 29 декабря 2022, 15:11
881
0
Турне по США не будет. Шахтер вынужден отменить поездку
ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что клуб действительно планировал зимой отправиться в турне по США, чтобы провести контрольные матчи с командами MLS, однако планы пришлось поменять.

«Мы вели переговоры с MLS, были определенные договоренности. Но начали мы «плыть» по датам – пошло несовпадение. Понимали, что поехав в США, мы максимум проведем там 2 игры. А чисто экономически получалось, что мы будем в убытках. Мы-то хотели туда ехать, чтобы заработанные деньги отдать на армию, беженцам, для народа Украины. А что нам давать, если мы еще окажемся должны? Там просто посчитали и поняли, что экономически мы не попадаем в бюджет».

«Было бы больше игр, мы бы поехали. Нам нужно было минимум 4 матча, и тогда мы бы однозначно ехали. А так, не сложилось. Будем в Турции готовиться», — рассказал Палкин.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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