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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Я был в бешенстве, что не играю на ЧМ, не забиваю голы»
Англия
29 декабря 2022, 13:51 | Обновлено 29 декабря 2022, 14:08
581
2

Эрлинг ХОЛАНД: «Я был в бешенстве, что не играю на ЧМ, не забиваю голы»

Даже Эрлингу сложно вытянуть сборную Норвегии на чемпионат мира

29 декабря 2022, 13:51 | Обновлено 29 декабря 2022, 14:08
581
2
Эрлинг ХОЛАНД: «Я был в бешенстве, что не играю на ЧМ, не забиваю голы»
twitter.com/mancity

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал о том, что после паузы на ЧМ-2022 вернулся еще более злым и решительным, потому что мечтает забивать голы на чемпионате мира, а не сидеть дома и отдыхать.

«Во время этой паузы я сидел дома и был в бешенстве от того, что не играю на чемпионате мира, не забиваю голы на таком турнире. Меня очень раздражало смотреть по телевизору, как другие игроки забивают мячи на ЧМ».

«Раздражает, но и мотивирует. Я сейчас вернулся на поле еще более голодным», — сказал Холанд.

Эрлинг в двух матчах команды после ЧМ забил три гола.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити ЧМ-2022 по футболу
Источник BBC
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Комментарии 2
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OKs100
Он ещё успеет побить все рекорды.
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+1
nick07
ну тут навряд чи вдасться, навіть один ТОП-гравець неспроможний витягнути збірну на ЧС, хоча... враховуючи зміни у форматі, то може і на наступних ЧС пробються
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