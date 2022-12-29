Эрлинг ХОЛАНД: «Я был в бешенстве, что не играю на ЧМ, не забиваю голы»

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал о том, что после паузы на ЧМ-2022 вернулся еще более злым и решительным, потому что мечтает забивать голы на чемпионате мира, а не сидеть дома и отдыхать.

«Во время этой паузы я сидел дома и был в бешенстве от того, что не играю на чемпионате мира, не забиваю голы на таком турнире. Меня очень раздражало смотреть по телевизору, как другие игроки забивают мячи на ЧМ».

«Раздражает, но и мотивирует. Я сейчас вернулся на поле еще более голодным», — сказал Холанд.

Эрлинг в двух матчах команды после ЧМ забил три гола.