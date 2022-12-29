Нет должных предложений. Шахтер рассказал о возможном трансфере Мудрика

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил факт переговоров с «Арсеналом» по Михаилу Мудрику, однако лондонский клуб пока не сделал то предложение, которое заинтересовало бы украинскую сторону.

«Переговоры идут. Предложения мы получаем, но не те, которые хотели бы видеть у себя на столе. Сейчас, буквально через 5 минут, буду созваниваться с «Арсеналом». Мы открыты к переговорам, готовы обменяться мнениями, цифрами».

«Договоримся – значит, договоримся. Нет – значит, в следующий раз», — сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что клуб хочет получить за хавбека около 100 миллионов евро.