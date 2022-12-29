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Англия
29 декабря 2022, 13:30 | Обновлено 29 декабря 2022, 13:42
198
2

Нет должных предложений. Шахтер рассказал о возможном трансфере Мудрика

Сергей Палкин подтвердил переговоры с «Арсеналом»

29 декабря 2022, 13:30 | Обновлено 29 декабря 2022, 13:42
198
2
Нет должных предложений. Шахтер рассказал о возможном трансфере Мудрика
ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил факт переговоров с «Арсеналом» по Михаилу Мудрику, однако лондонский клуб пока не сделал то предложение, которое заинтересовало бы украинскую сторону.

«Переговоры идут. Предложения мы получаем, но не те, которые хотели бы видеть у себя на столе. Сейчас, буквально через 5 минут, буду созваниваться с «Арсеналом». Мы открыты к переговорам, готовы обменяться мнениями, цифрами».

«Договоримся – значит, договоримся. Нет – значит, в следующий раз», — сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что клуб хочет получить за хавбека около 100 миллионов евро.

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Шахтер Донецк Сергей Палкин Михаил Мудрик Арсенал Лондон
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Alex196
Команды не интересуются подобными трансферами потому что за бешенные деньги брать темную лошадку никто не хочет Шахтеровцы сами отпугивают потенциальных покупателей поэтому нет предложений 
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+1
Gargantua
извини, Миша
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