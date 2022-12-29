Мирча ЛУЧЕСКУ: «За последние годы Динамо заработало 100 млн евро»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынским журналистам рассказал, что киевский клуб не испытал критических проблем с финансами после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, так как ранее заработал хорошие деньги на участии в еврокубках и трансфере Миколенко.

«У киевского «Динамо» были возможности [покрыть долги и текущие платежи], потому что за последние годы они заработали почти 100 миллионов евро только на участии в еврокубках, плюс на продаже Миколенко в «Эвертон», который стал самым дорогим игроком в истории клуба. Так что расходы удалось покрыть».

«У других команд есть инвесторы с возможностями. В этот период выплаты были на уровне 60%. А в «Шахтере» игроки ждали два-три месяца, но работали, и им заплатили».

«В этой ситуации сложно делать трансферы, потому что не приедут качественные игроки, а тех, которые ниже уровнем украинских футболистов, привозить не стоит. Лучше делать трансферы украинцев, которые легче адаптируются к ситуации, чем легионеры, ведь тем нужно давать 6 месяцев или год, пока получишь отдачу», - сказал Луческу.