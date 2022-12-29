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Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 12:27 | Обновлено 29 декабря 2022, 13:21
871
2

Мирча ЛУЧЕСКУ: «За последние годы Динамо заработало 100 млн евро»

Румынский специалист – об экономической ситуации в клубе

29 декабря 2022, 12:27 | Обновлено 29 декабря 2022, 13:21
871
2
Мирча ЛУЧЕСКУ: «За последние годы Динамо заработало 100 млн евро»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынским журналистам рассказал, что киевский клуб не испытал критических проблем с финансами после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, так как ранее заработал хорошие деньги на участии в еврокубках и трансфере Миколенко.

«У киевского «Динамо» были возможности [покрыть долги и текущие платежи], потому что за последние годы они заработали почти 100 миллионов евро только на участии в еврокубках, плюс на продаже Миколенко в «Эвертон», который стал самым дорогим игроком в истории клуба. Так что расходы удалось покрыть».

«У других команд есть инвесторы с возможностями. В этот период выплаты были на уровне 60%. А в «Шахтере» игроки ждали два-три месяца, но работали, и им заплатили».

«В этой ситуации сложно делать трансферы, потому что не приедут качественные игроки, а тех, которые ниже уровнем украинских футболистов, привозить не стоит. Лучше делать трансферы украинцев, которые легче адаптируются к ситуации, чем легионеры, ведь тем нужно давать 6 месяцев или год, пока получишь отдачу», - сказал Луческу.

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Источник Digisport.ro
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GloryUkraine
Щось Луческу заліз в чужий город. 
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+1
Октавий Фландрийский
Брательники Суркиси наворовали в Украине сколько бабла, что могут несколько футбольных команд содержать, так что беспокоиться их фанатам не стоит...
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-1
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