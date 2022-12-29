Милан продлит контракт с Жиру в ближайшие недели

«Милан» в ближайшие несколько недель завершит работу над продлением контракта с Оливье Жиру. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Текущий контракт Жиру с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона, новое соглашение будет рассчитано еще на год. Устная договоренность между сторонами уже достигнута.

Также в ближайшее время у руководства «Милана» состоится новая встреча по поводу продления контракта с полузащитником команды Исмаэлем Беннасером. Соглашение с 25-летним алжирцем действует до лета 2025 года.