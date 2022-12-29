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Италия
29 декабря 2022, 12:00 | Обновлено 29 декабря 2022, 12:01
34
0

Милан продлит контракт с Жиру в ближайшие недели

Французский форвард останется в клубе еще на год

29 декабря 2022, 12:00 | Обновлено 29 декабря 2022, 12:01
34
0
Милан продлит контракт с Жиру в ближайшие недели
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

«Милан» в ближайшие несколько недель завершит работу над продлением контракта с Оливье Жиру. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Текущий контракт Жиру с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона, новое соглашение будет рассчитано еще на год. Устная договоренность между сторонами уже достигнута.

Также в ближайшее время у руководства «Милана» состоится новая встреча по поводу продления контракта с полузащитником команды Исмаэлем Беннасером. Соглашение с 25-летним алжирцем действует до лета 2025 года.

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Оливье Жиру Милан Исмаэль Беннасер продление контракта
Источник Фабрицио Романо
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