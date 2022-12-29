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29 декабря 2022, 11:31 | Обновлено 29 декабря 2022, 11:53
95
0

СТАХОВСКИЙ: «Единственный язык, который понимают рашисты, это сила»

Бывший теннисист обещает, что они ее получат

29 декабря 2022, 11:31 | Обновлено 29 декабря 2022, 11:53
95
0
СТАХОВСКИЙ: «Единственный язык, который понимают рашисты, это сила»
Кирилл Тимошенко

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал утреннюю ракетку атаку рашистов по городам Украины.

«TERROrusia. Единственный язык, который они понимают, это сила. Так что они ее получат, где бы они ни были», – написал Стаховский в твиттере.

Отметим, что воздушная тревога по всей территории Украины продолжалась несколько часов. Сообщается, что россия запустила 69 ракет, большую часть из которых сбили силы ПВО Украины.

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Сергей Стаховский российско-украинская война
Источник Twitter
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