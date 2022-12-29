Караваев рассказал, за какой клуб мечтал играть с детства
Также Александр назвал любимого футболиста
Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев рассказал, за какую известную команду мечтал играть с детства.
«Я с детства болел за «Барселону». Конечно, это была детская мечта. Сейчас об этом не думаю, потому что я играю в «Динамо» и здесь меня все устраивает», – сказал Караваев.
Также 30-летний столичного клуба назвал своего футбольного кумира.
«Это Месси. Когда он начинал играть в «Барселоне», уже тогда было видно, что у него большой талант. Счастье, что мы можем увидеть его игру вживую», – добавил Александр.
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