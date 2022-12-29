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  4. Караваев рассказал, за какой клуб мечтал играть с детства
Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 08:16 |
369
0

Караваев рассказал, за какой клуб мечтал играть с детства

Также Александр назвал любимого футболиста

29 декабря 2022, 08:16 |
369
0
Караваев рассказал, за какой клуб мечтал играть с детства
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев рассказал, за какую известную команду мечтал играть с детства.

«Я с детства болел за «Барселону». Конечно, это была детская мечта. Сейчас об этом не думаю, потому что я играю в «Динамо» и здесь меня все устраивает», – сказал Караваев.

Также 30-летний столичного клуба назвал своего футбольного кумира.

«Это Месси. Когда он начинал играть в «Барселоне», уже тогда было видно, что у него большой талант. Счастье, что мы можем увидеть его игру вживую», – добавил Александр.

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Динамо Киев Александр Караваев Барселона Лионель Месси
Источник Fantastic Football
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