Караваев рассказал, за какой клуб мечтал играть с детства

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев рассказал, за какую известную команду мечтал играть с детства.



«Я с детства болел за «Барселону». Конечно, это была детская мечта. Сейчас об этом не думаю, потому что я играю в «Динамо» и здесь меня все устраивает», – сказал Караваев.



Также 30-летний столичного клуба назвал своего футбольного кумира.



«Это Месси. Когда он начинал играть в «Барселоне», уже тогда было видно, что у него большой талант. Счастье, что мы можем увидеть его игру вживую», – добавил Александр.