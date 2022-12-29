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Англия
29 декабря 2022, 03:25 | Обновлено 29 декабря 2022, 03:33
72
0

Мората может перейти в Манчестер Юнайтед

Английский клуб планирует арендовать испанского форварда до конца нынешнего сезона

29 декабря 2022, 03:25 | Обновлено 29 декабря 2022, 03:33
72
0
Мората может перейти в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб в настоящее время проявляет активный интерес к испанскому футболисту.

«Манчестер Юнайтед» планирует арендовать Морату до конца нынешнего сезона.

Напомним, что недавно «Манчестер Юнайтед» покинул форвард Криштиану Роналду, теперь на его место ищут нового форварда.

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Альваро Мората Манчестер Юнайтед трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Источник ESPN
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