Англия29 декабря 2022, 03:25 | Обновлено 29 декабря 2022, 03:33
72
0
Мората может перейти в Манчестер Юнайтед
Английский клуб планирует арендовать испанского форварда до конца нынешнего сезона
29 декабря 2022, 03:25 | Обновлено 29 декабря 2022, 03:33
72
0
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб в настоящее время проявляет активный интерес к испанскому футболисту.
«Манчестер Юнайтед» планирует арендовать Морату до конца нынешнего сезона.
Напомним, что недавно «Манчестер Юнайтед» покинул форвард Криштиану Роналду, теперь на его место ищут нового форварда.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 декабря 2022, 22:28 0
Марко Верратти получил новый договор
Футбол | 28 декабря 2022, 22:11 3
Лондонская команда является реальным претендентом на титул
Футбол | 28.12.2022, 13:30
Футбол | 28.12.2022, 04:40
Футбол | 28.12.2022, 13:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.12.2022, 04:57 2
27.12.2022, 11:49 3
28.12.2022, 09:40 1
27.12.2022, 18:11 3
27.12.2022, 20:35
27.12.2022, 14:52 23
28.12.2022, 11:55 1
27.12.2022, 12:55 17