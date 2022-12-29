Мората может перейти в Манчестер Юнайтед

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб в настоящее время проявляет активный интерес к испанскому футболисту.

«Манчестер Юнайтед» планирует арендовать Морату до конца нынешнего сезона.

Напомним, что недавно «Манчестер Юнайтед» покинул форвард Криштиану Роналду, теперь на его место ищут нового форварда.