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Англия
29 декабря 2022, 02:33 | Обновлено 29 декабря 2022, 03:04
24
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Мне, как нападающему, нужно забивать больше»

Форвард «Манчестер Сити» – о победе над «Лидсом»

29 декабря 2022, 02:33 | Обновлено 29 декабря 2022, 03:04
24
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Мне, как нападающему, нужно забивать больше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу над «Лидсом» (3:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

«У меня есть цель, но я не могу ее назвать. Я только что сказал в раздевалке, что мог забивать пять, но самое главное, что мы выиграли.

Сейчас мы видим, что «Арсенал» на вершине, и мы должны охотиться за ними. Мне, как нападающему, нужно забивать больше. Я мог бы забить еще пару, но жизнь распорядилась иначе.

Сегодня на трибуне были мои отец и мать. Это особенное событие. Я счастлив – это особый момент в моей карьере — носить футболку моего отца. В своих самых безумных фантазиях я не мог представить себе, что буду на «Элланд Роуд» и буду забивать за «Манчестер Сити» против «Лидса», - сказал Холанд.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Лидс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лидс - Манчестер Сити
Источник BBC
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