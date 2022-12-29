Эрлинг ХОЛАНД: «Мне, как нападающему, нужно забивать больше»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу над «Лидсом» (3:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

«У меня есть цель, но я не могу ее назвать. Я только что сказал в раздевалке, что мог забивать пять, но самое главное, что мы выиграли.

Сейчас мы видим, что «Арсенал» на вершине, и мы должны охотиться за ними. Мне, как нападающему, нужно забивать больше. Я мог бы забить еще пару, но жизнь распорядилась иначе.

Сегодня на трибуне были мои отец и мать. Это особенное событие. Я счастлив – это особый момент в моей карьере — носить футболку моего отца. В своих самых безумных фантазиях я не мог представить себе, что буду на «Элланд Роуд» и буду забивать за «Манчестер Сити» против «Лидса», - сказал Холанд.